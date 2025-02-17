У Неймара первые результативные действия за «Сантос» после возвращения – гол с пенальти и ассист в 4-м матче

Неймар совершил первые результативные действия за «Сантос» после возвращения. В матче чемпионата Паулисты с «Агуа-Сантой» (3:1) 33-летний форвард открыл счет с пенальти на 14-й минуте, а в середине второго тайма сделал голевой пас.