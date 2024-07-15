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Одна эмоция на двоих: принц Джордж точно копирует реакцию отца во время проигрыша сборной Англии

Одна эмоция на двоих: принц Джордж точно копирует реакцию отца во время проигрыша сборной Англии

Очень милые гримасы 10-летнего принца в финале «Евро-2024» фото: Getty ImagesНачало июля в этом году было жарким во всех смыслах.

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