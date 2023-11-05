Арестович признался в обмане украинцев по поводу быстрой победы ВСУ

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признался, что врал, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Украины над Россией.
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