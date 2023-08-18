Запад проиграл борьбу за Сербию

Он ведет Сербию правильным курсом. Каждая ошибка может привести к краху Сербии, что положительных моментов России не добавит. Нам еще Фашингтон брать ...

Владислав Владислав

А кто сказал, что Вучичу нужна ваша вера в него ? Он не святой. Его задача спасти Сербию и ее народ от пидарасов западных, он и решает эту задачу.