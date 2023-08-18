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Запад проиграл борьбу за Сербию

Запад проиграл борьбу за Сербию

На Западе признали очевидное: полтора года шантажа и давления на Белград не увенчались успехом. Сербы не стали вводить против России санкции и портить отношения с Москвой, а в последнее время президент Сербии Александр Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Согласен с вами.
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12 час.
Владислав Владислав
Он ведет Сербию правильным курсом. Каждая ошибка может привести к краху Сербии, что положительных моментов России не добавит. Нам еще Фашингтон брать ...
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12 час.
Владислав Владислав
А кто сказал, что Вучичу нужна ваша вера в него ? Он не святой. Его задача спасти Сербию и ее народ от пидарасов западных, он и решает эту задачу.
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12 час.

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