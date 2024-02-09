Нижегородский бизнес воспользовался платформой МСП.РФ более 80 тысяч раз

За два года существования цифровой платформы МСП.РФ, которая действует и развивается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», предприниматели Нижегородской области воспользовались продуктами сервиса более 80 тысяч раз.
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