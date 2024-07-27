Россия продолжит добиваться полного контроля МАГАТЭ за AUKUS — Лавров

Члены союза Австралии, Великобритании и США AUKUS не вполне готовы к контролю со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 июля на пресс-конференции в столице Лаоса.
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