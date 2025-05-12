Лаборатория на воде: РФ передала Вьетнаму судно "Профессор Гагаринский"

Юрий Смитюк/ТАСС Россия расширяет горизонты партнерства в Вьетнамом, азиатской стране передали наше научно-исследовательского судно "Профессор Гагаринский", это целая лаборатория, не имеющая аналогов в мире.
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