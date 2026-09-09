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Мэр Москвы сообщил о трех новых центрах женского здоровья

Сергей Собянин сообщил, что в сентябре в Москве начали прием три центра женского здоровья. Они работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и смогут обслуживать около 500 тысяч москвичек.

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