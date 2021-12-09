ГИБДД опубликовала «новогоднюю памятку» со штрафами для автомобилистов. Водителям напомнили, что за управление машиной в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.