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Пятый канал

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Более 3,4 тысяч жителей Забайкалья досрочно проголосовали на выборах

Более 3,4 тысяч жителей Забайкалья досрочно проголосовали на выборах

Более 3,4 тысячи жителей отдаленных и труднодоступных районов Забайкальского края досрочно приняли участие в выборах в Госдуму.

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