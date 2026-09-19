Путин наградил главу УИК Астанину орденом Мужества посмертно

Путин посмертно наградил председателя участковой избирательной комиссии Елену Астанину орденом Мужества за организацию выборных процессов в Запорожской области.
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