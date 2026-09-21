Nvidia CEO Says "Zero Percent" Chance Of AI Making Humans Extinct Authored by Chris Summers via The Epoch Times, Nvidia CEO Jensen Huang has rejected the claims of some artificial intelligence researchers that the technology could wipe out humanity, calling the arguments "doomsday narratives.
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