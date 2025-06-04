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Царьград

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Чёрный день календаря: 4 июня. Массовое убийство под Тверью - 9 человек расстреляны после ссоры за застольем

Чёрный день календаря: 4 июня. Массовое убийство под Тверью - 9 человек расстреляны после ссоры за застольем

Мужчина расстрелял девятерых человек — пятерых мужчин и четырёх женщин. Самой пожилой жертве было 92 года.

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