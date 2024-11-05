След украинских спецслужб обнаружился сразу в ряде различных деструктивных сообществ, суть которых сводилась к тому, чтобы заставить легкоубеждаемых людей с неокрепшей психикой совершать акты вандализма или даже совершать убийства.
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