10 раз, когда Болливуд решил переплюнуть Голливуд и снял свои римейки известных фильмов

Может вы не знали, но голливудские фильмы не раз вдохновляли индийских кинематографистов. Иногда они официально покупали права на ремейк, иногда ограничивались свободной интерпретацией, а порой лишь заимствовали основную идею, добавляя фирменные песни, танцы и драматические повороты.