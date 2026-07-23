10 раз, когда Болливуд решил переплюнуть Голливуд и снял свои римейки известных фильмов

Может вы не знали, но голливудские фильмы не раз вдохновляли индийских кинематографистов. Иногда они официально покупали права на ремейк, иногда ограничивались свободной интерпретацией, а порой лишь заимствовали основную идею, добавляя фирменные песни, танцы и драматические повороты.
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