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«Шакира всех обнимала и целовала». Русская девочка выступила на финале ЧМ и рассказала нам об этом

«Шакира всех обнимала и целовала». Русская девочка выступила на финале ЧМ и рассказала нам об этом

Интервью Есении Михеевой и ее родителей.В шоу-программе финала чемпионата мира в числе прочих поучаствовала россиянка Есения Михеева.

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