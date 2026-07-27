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FiNE NEWS

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Силы ПВО России уничтожили за сутки почти 500 дронов и несколько авиабомб ВСУ

В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 498 беспилотных летательных аппаратов и пять управляемых авиационных бомб, направленных Вооружёнными силами Украины.

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