Силы ПВО России уничтожили за сутки почти 500 дронов и несколько авиабомб ВСУ

В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 498 беспилотных летательных аппаратов и пять управляемых авиационных бомб, направленных Вооружёнными силами Украины.
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