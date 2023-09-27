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День народного единства – 2023: история, значение, даты отдыха

День народного единства – 2023: история, значение, даты отдыха

РИА Новости/Роман Владимиров 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Несмотря на то, что эту дату объявили праздничным и выходным днем еще в 2005 году, не все понимают ее значение для истории и граждан.

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