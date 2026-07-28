Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Китай компенсирует возможные перебои в поставках запчастей из-за Ближнего Востока

Китай компенсирует возможные перебои в поставках запчастей из-за Ближнего Востока

В последнее время многие российские автолюбители испытывают волнение из-за новостей об увеличении сроков доставки запчастей в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке - некоторые даже предрекают возможность скорого дефицита автомобильных деталей.

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