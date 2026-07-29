Захаряевы бьют по площадям: куда тянутся "руки" Нисанова

Как передает корреспондент УтроNews, на днях один из топ-менеджеров девелоперской Sezar Group ("Сезар Групп") Павел Иншаков дал интервью о новых проектах компании в коммерческой недвижимости: City 4 (18-этажное здание с выходом к ядру "Москва-Сити"), многоэтажный производственно-логистический комплекс на ул.
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