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Туманность “Бегущий цыпленок” с беспрецедентной детализацией

Туманность “Бегущий цыпленок” с беспрецедентной детализацией

Команда, использующая возможности Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT), недавно создала мозаику из изображений, демонстрирующих невероятную красоту IC 2944, также известную как туманность Лямбда Центавра или туманность Бегущий цыпленок.

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