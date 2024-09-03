Минобороны РФ: силы ПВО России уничтожили два беспилотника ВСУ над регионами страны Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории РФ при помощи дронов самолетного типа.
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Минобороны РФ: силы ПВО России уничтожили два беспилотника ВСУ над регионами страны Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории РФ при помощи дронов самолетного типа.
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