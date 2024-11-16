Самые красивые станции метро в Санкт-Петербурге: топ-10 с ФОТО и интересными фактами

Метро СПб по красоте архитектуры вполне может поспорить даже с московским метрополитеном. Рассказываем, какие станции метро Санкт-Петербурга считаются самыми красивыми и какие из них обязательно стоит посетить не только туристам, но и самим петербуржцам.