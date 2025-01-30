"Известия": сотни тысяч планшетов для переписей Росстата даже не распаковали

Более 9 миллиардов рублей бюджет потратил на оргтехнику, которая валяется на складах.Счетная палата России провела проверку эффективности использования средств, которые выделяются Росстату для проведения переписей и обнаружила удивительное – большинство из 392 тысяч планшетов, купленных для проведения переписей, вот уже много лет лежат на складах даже нераспакованные.