"Известия": сотни тысяч планшетов для переписей Росстата даже не распаковали

Более 9 миллиардов рублей бюджет потратил на оргтехнику, которая валяется на складах.Счетная палата России провела проверку эффективности использования средств, которые выделяются Росстату для проведения переписей и обнаружила удивительное – большинство из 392 тысяч планшетов, купленных для проведения переписей, вот уже много лет лежат на складах даже нераспакованные.
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