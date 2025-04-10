После ухода американцев перевалочный пункт на польской границе рискует стать целью для ракетного удара России

Логистический узел в польском приграничье в районе Жешува-Ясенки, выполняющий функции перевалочного пункта для отправки западного вооружения на Украину, после вывода оттуда американского контингента рискует оказаться под ракетным ударом России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии