Fresh: стартовая цена лифтбэка "Москвич 6" составит 2,4 млн рублей

Стоимость базовой версии лифтбэка "Москвич 6" может составить 2,4 млн рублей. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, передает аналитическое агентство "Автостат".
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