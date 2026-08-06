"Я ничего не помню". Под Новосибирском семилетнего мальчика нашли без сознания на улице

У ребенка — закрытая черепно‑мозговая травма и провалы в памяти В Бердске расследуют нападение на семилетнего мальчика — ребенка обнаружили лежащим на тротуаре недалеко от магазина, куда он пошел за мороженым.
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