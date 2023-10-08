Нобелевская премия мира: эстафету приняла иранская правозащитница

Нобелевскую премию мира в 2023 году получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади. Как уточняет Нобелевский комитет, «за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».
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