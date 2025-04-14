Сражение при Элли: второе издание Саламина

На Балканах в начале ХХ века сложилась взрывоопасная обстановка. Не зря старый лис Бисмарк выдал своё знаменитое выражение: «Если в Европе будет другая война, то начнётся она с какой-нибудь глупости на Балканах».
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