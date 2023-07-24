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Украинский эксперт: Аграрное производство на Украине в 2023 году упадёт почти на треть

Украинский эксперт: Аграрное производство на Украине в 2023 году упадёт почти на треть

Экономическая ситуация на Украине оставляла желать лучшего и до начала специальной военной операции, а в сегодняшних реалиях становится чрезмерно напряженной.

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