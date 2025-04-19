Рабочий день заканчивался. Михаил то и дело поглядывал на часы, как бы ни опоздать на электричку. Быстро собрав бумаги на столе и кивнув коллегам, мужчина схватил с вешалки пиджак и выскочил на улицу.
Бывшие — это не навсегда
Комментарии
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Иван Ураганов
Вполне жизненная ситуация,когда мужчина возвращается к бывшей,там всё таки его дети.
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15 час.
ВераВерная
А как же - нельзя дважды войти в одну реку? Ничего тут не могу сказать - о таких возвратах к прошлым бракам от своих знакомых и близких не слышала, не довелось...Ну и сама, естественно, не возвращалась)))
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14 час.
Элеонора Коган
Видно старая любовь не ржавеет.А куклу, брошенную куклу, наверное, возьмёт его случайная попутчица.
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13 час.
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