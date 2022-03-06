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Иностранцы поддержали отстраненного от "Формулы-1" Мазепина

Иностранные пользователи социальной сети Instagram и поклонники автогонок поддержали российского гонщика Никиту Мазепина и назвали решение американской команды автогонщиков "Формулы-1" "Хаас", которая разорвала контракт с пилотом, политическим.

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