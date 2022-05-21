Распространенный развод на деньги: знакомство с «девушкой» закончилось неожиданно для хабаровчанина

Житель Кировского района Хабаровска рассказал полицейским, что попался на уловки мошенника. Свои сбережения он отдал «девушке», с которой беседовал на сайте знакомств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.