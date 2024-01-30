Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году, и продолжает делать в этом.
Венгрия и ЕС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году, и продолжает делать в этом.
Свежие комментарии