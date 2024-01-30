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Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    "нефтепровод, который вполне может быть поврежден"-этот нефтепровод  качает нефть в Венгрию? Да ладно... Там весь ЕС ...Венгры не уступил...
  • Евгений Благородный
    Гандон использованный.Русских ненавижу ...
  • Сергей К
    хрень какая-то Это Вы из морального кодекса строителя коммунизма все это переписали? Так это плагиат...Русских ненавижу ...

Венгрия и ЕС

Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году, и продолжает делать в этом.

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