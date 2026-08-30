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Совет по дому

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Пирожки с невероятной начинкой: баклажан, кабачок, лук и яйца — остаются нежными и свежими даже через сутки

Пирожки с невероятной начинкой: баклажан, кабачок, лук и яйца — остаются нежными и свежими даже через сутки

Пирожки с баклажаном и кабачком – это мягкая домашняя выпечка с сочной овощной начинкой, в которой нежность кабачка удачно сочетается с насыщенным вкусом баклажана.

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