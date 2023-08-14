Собянин: Новые эстакады через МЦК разгрузят третье кольцо

Монтаж уже завершен Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале заявил, что завершены работы по монтажу эстакад, которые проходят через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления МСД.
Монтаж уже завершен Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале заявил, что завершены работы по монтажу эстакад, которые проходят через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления МСД.
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