Infozoid.ru

46 подписчиков

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Интересно, а медсестра показала только "магнитные свойства вакцины" или ещё кое-что, о чём говорить вслух как-то непр...Медсестра из США ...
  • Rustam Kuchkarov
    Не фартануло копам оттянуться, облом, не туда сунулись, барыги, суки, не ту инфу скинули.«Напала не на ту ...
  • галина
    Наш Буран быллучше Шатла и поэтому эту программу закрыли. Предатели.Полиция шла по пя...

Актер Грег Эллис считает важным вернуть Джека Воробья

Актер Грег Эллис считает важным вернуть Джека Воробья

До сих пор нет ясности с продолжением кинофраншизы «Пираты Карибского моря», но один факт не вызывает никаких сомнений: после скандальных судебных процессов Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Херд студия Disney окончательно попрощалась с актером.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх