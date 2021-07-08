Актер Грег Эллис считает важным вернуть Джека Воробья

До сих пор нет ясности с продолжением кинофраншизы «Пираты Карибского моря», но один факт не вызывает никаких сомнений: после скандальных судебных процессов Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Херд студия Disney окончательно попрощалась с актером.