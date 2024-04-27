Какие обряды и ритуалы в Вербное воскресенье помогут привлечь благополучие и здоровье Алексей НикольскийВербное воскресенье, занимающее особое место в православном календаре, считается одним из наиболее почитаемых праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии