На АЗС появился бензин К2: как уберечь двигатель от поломки

Правительство разрешило продажу топлива классов К2, К3 и К4 до июля 2027 года. Из-за повышенного содержания серы такое горючее может сократить ресурс мотора и вывести из строя катализатор.
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