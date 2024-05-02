Хочу предложить вам попробовать необыкновенно нежный и вкусный маковый творожник. Этот пирог очень необычный - песочная, рассыпчатая основа и верхушка изумительно сочетаются с толстым слоем нежного и ароматного маково-творожно-манного слоя.