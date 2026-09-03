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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» отдали 10 драфт-пиков первого раунда и Шэя Гилджес-Александера за привлечение Кавая Ленарда, добившись одного финала конференции

В 2018 году « Клипперс » взяли Шэя Гилджес-Александера и Джерома Робинсона в первом раунде драфта НБА .

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