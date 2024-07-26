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Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых, сообщает пресс-служба Центробанка.

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