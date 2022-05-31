Глава минобороны Финляндии Кайкконен счел совместные маневры с НАТО «сигналом» для РФ

wikipedia.org Commander U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Domain Участие финской армии в учениях совместно с вооруженными силами стран НАТО станет «явным сигналом» для России, заявил министр обороны скандинавского государства Антти Кайкконен.
wikipedia.org Commander U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Domain Участие финской армии в учениях совместно с вооруженными силами стран НАТО станет «явным сигналом» для России, заявил министр обороны скандинавского государства Антти Кайкконен.
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