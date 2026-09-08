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Царьград

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ФСБ показала кадры задержания молдаванина, подозреваемого в покушении на генерала

ФСБ показала кадры задержания молдаванина, подозреваемого в покушении на генерала

Завербованный украинскими спецслужбами мужчина прошёл подготовку в Киеве и прибыл в Россию с заданием убить высокопоставленного военного.

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