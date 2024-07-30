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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геймплейный трейлер режима Rush в FC 25 с синими карточками и буллитами

Геймплейный трейлер режима Rush в FC 25 с синими карточками и буллитами

Он придет на смену Volta, а матчи будут проходить на поле с газоном в формате «5 на 5». Новинка появится во всех режимах – от Ultimate Team и «Карьеры» до «Клубов» и быстрых матчей.

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