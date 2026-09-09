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Царьград

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Замкомбат "Центра" пояснил, как штурмовики преодолевают 20 км пешком

Замкомбат "Центра" пояснил, как штурмовики преодолевают 20 км пешком

Штурмовики из группировки "Центр" вынуждены проходить до 20 км пешком из-за активности вражеских FPV-дронов.

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