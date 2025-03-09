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Трамп разгромил USAID. Но ФАДН не даст его делу умереть: На диаспоры пролился "золотой дождь"

Трамп разгромил USAID. Но ФАДН не даст его делу умереть: На диаспоры пролился "золотой дождь"

Владимир Хомяков В США сегодня громят USAID. Однако финансирование в том числе "замещающей миграции" из Средней Азии в Россию продолжается.

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Комментарии
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Александр Зиборов
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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6 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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6 час.
Gennady Sokolovsky
Вопрос имеется. А нахрена была вообще создана эта &quot;кормушка&quot; &quot;фадн&quot;????????? Кто её создавал и кто там &quot;банчит ресурсами&quot;:???
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49 мин.
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