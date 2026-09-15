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FiNE NEWS

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Модульные дома в России разрушаются через 2–3 года из-за климатических условий

Модульные дома в России демонстрируют значительное снижение эксплуатационного срока, разрушаясь в среднем через 2–3 года после установки.

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