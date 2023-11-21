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Цицюра о «Витязе»: «Никакого кризиса нет, Рябыкин перезагрузил команду. Рубеж один – плей-офф. Хотим доказать, что напрасно нас списали после старта»

Подмосковный клуб одержал 5 побед в последних 6 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.  ​– «Витязь» смог одержать победу в основное время только в 14-м матче чемпионата, уже в сентябре казалось, что сезон провален.

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