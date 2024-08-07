Петербуржцы высказались о госуслугах в Сети

Почти 80 процентов опрошенных позитивно отозвались о получении государственных услуг с помощью Интернета «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось отношение горожан к госуслугам в Сети.
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