Петербуржцы высказались о госуслугах в Сети

Почти 80 процентов опрошенных позитивно отозвались о получении государственных услуг с помощью Интернета «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось отношение горожан к госуслугам в Сети.